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اجتماع في أربيل يناقش استئناف تصدير النفط بـ"أقرب وقت"

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اجتماع في أربيل يناقش استئناف تصدير النفط بـ"أقرب وقت"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس ديوان المجلس أوميد صباح في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "اجتماعًا ثلاثيًا عُقد في أربيل لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النفط في الإقليم، وعلى رأسها استئناف عملية تصدير نفط كردستان".

وأضاف، ان "الاجتماع تطرق إلى نشاطات شركات تشغيل النفط، كما جرت مناقشات موسعة مع هذه الشركات بشأن الآليات الممكنة لاستئناف التصدير".

وأشار إلى "الاستماع إلى آراء وملاحظات الشركات حول التحديات والمقترحات المطروحة، بما يسهم في تهيئة الأرضية المناسبة لاستئناف التصدير في أقرب وقت".

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل حول تصدير نفط إقليم كردستان لا تزال قائمة منذ أشهر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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