"ارقص يا حبيبي" تجمع أحمد سعد وKonstantinos في حفل لا يُنسى في دبي

ميرنا وليد - بيروت - أطلّ الفنان المصري أحمد سعد على محبيه في دبي ضمن أضخم حفلات عيد الربيع، وسط حضور جماهيري لافت اكتمل عدده بالكامل، بعد نفاد تذاكر الحفل قبل أيام من موعده، وتخللت السهرة لحظة فنية مميزة جمعت سعد بالفنان اليوناني Konstantinos، حيث قدّما معاً الدويتو الشهير "ارقص يا حبيبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غصّت به القاعة.



الحفل جاء بعد يوم واحد فقط من نجاح مماثل في القاهرة، حيث أحيا أحمد سعد حفلاً جماهيريًا بأحد المراكز التجارية الكبرى، قدّم فيه باقة من أشهر أغانيه، وشارك الجمهور أجواء "تحدي مفتقدني" الذي لاقى رواجًا واسعًا.