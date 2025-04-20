انت الان تتابع خبر بعد ملك الأردن.. الخارجية العراقية تتحرك نحو محمود عباس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، الذي سلّمه دعوة رسمية من رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، للمشاركة في أعمال القمة العربية المزمع عقدها الشهر المقبل في العاصمة بغداد".

ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى الرئيس محمود عباس.

وتابع انه "جرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات التي تبذلها الحكومة العراقية لاستضافة القمة".

وأكّد حسين "حرص العراق على أن تكون هذه القمة منصة لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات المشتركة"، مشيراً إلى "أهمية المشاركة الفاعلة لدولة فلسطين في أعمال القمة، لاسيّما فيما يتعلق بالقمة التنموية التي تسبق القمة السياسية".

وشدد "على أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في وجدان العراق ومواقفه الثابتة".

وأطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الوزير فؤاد حسين على نتائج زيارته الأخيرة إلى الجمهورية العربية السورية.

وتناول اللقاء كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفلسطين، حيث اتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في ميادين التنمية والإغاثة والدعم السياسي، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وتطرّق الحوار إلى الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، حيث جدّد الوزير فؤاد حسين تضامن العراق الكامل مع الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمّن الرئيس محمود عباس "الموقف العراقي الداعم للقضايا العربية، معرباً عن شكره للدعوة الكريمة"، مؤكدا أن "فلسطين ستظل في صدارة أولويات العمل العربي المشترك".

