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الامارات | محمد بن زايد يشكر محمد بن راشد: برؤيتكم تثبتون للعالم أن الإمارات دولة استثنائية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن زايد يشكر محمد بن راشد: برؤيتكم تثبتون للعالم أن الإمارات دولة استثنائية 1/2
  • الامارات | محمد بن زايد يشكر محمد بن راشد: برؤيتكم تثبتون للعالم أن الإمارات دولة استثنائية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" ، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كما وجه سموه الشكر لفرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" : "ما قصرتوا أخي بو راشد، برؤيتكم وجهود فرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة والمؤهلة، تثبتون للعالم كل يوم أن الإمارات دولة استثنائية، مثلما أرادها الوالد المؤسس، زايد طيب الله ثراه، شكراً لكم ولكل المتفانين معكم من أبنائنا وبناتنا من أجل رفعة الإمارات وتقدمها".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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