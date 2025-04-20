شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الإعلام الجنوبي تهيب بوسائل الإعلام التفاعل مع مليونية "حضرموت أولاً" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

العاصمة عدن| الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥

عقدت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن برئاسة الأستاذ مختار اليافعي، نائب رئيس الهيئة.

ناقش الاجتماع دور المؤسسات الإعلامية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والإعلام الجنوبي بشكل عام، في التعاطي مع المشهد الجنوبي والإقليمي والدولي، إضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية.

واهابت الهيئة، في اجتماعها، بوسائل الإعلام إلى تكثيف الجهود الإعلامية وتوحيد الخطاب الإعلامي لإنجاح فعالية مليونية (حضرموت أولا) في الرابع والعشرين من أبريل ، التي تصادف الذكرى التاسعة لتحرير المكلا وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة وقوى الإرهاب، مؤكدة أهمية استلهام الدروس والعبر من هذه الملحمة الوطنية الجنوبية.

كما شددت الهيئة على ضرورة تجسيد وحدة الصف الجنوبي في الخطاب الإعلامي، بما يعكس تماسك الجنوب وصلابة قيادته السياسية، سعياً لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الجنوبي في بناء دولة جنوبية فيدرالية، ومواجهة المخططات التي تستهدف هذا المشروع الوطني.

وأكدت الهيئة أهمية توجيه الجهود الإعلامية نحو المعركة الحقيقية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وتسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين. ودعت الإعلاميين الجنوبيين إلى إيلاء الاهتمام بالتحديات الراهنة التي تواجه الجنوب، والعمل بجدية نحو البناء المؤسسي للدولة الجنوبية القادمة.

واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من القضايا الإعلامية، واتُخذت بشأنها جملة من القرارات والإجراءات اللازمة.