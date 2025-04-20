تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز راوتر 5G مع شريحتي SIM وWi-Fi 6 بسعر 86 دولار فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم لينوفو راوتر 5G جديدًا بأسعار معقولة وبمواصفات مدهشة. راوتر Xiaoxin 5G CPE Mobile متاح الآن على موقع JD.com مقابل 629 يوان (حوالي 86 دولارًا) ويجمع بين التصميم الأنيق والأداء العالي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأي شخص يرغب في التخلص من الأسلاك أو الاحتفاظ به كنسخة احتياطية.

يتميز الراوتر بشريحة UNISOC V510، وهي معالج BASEBAND بدقة 6 نانومتر، مما يعزز الأداء وكفاءة الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة.

ويدعم الجهاز سرعات تنزيل تصل إلى 2 جيجابت في الثانية وسرعات تحميل تصل إلى حوالي 900 ميجابت في الثانية، حسب ظروف الشبكة. وإذا لم يكن الاتصال بشبكة 5G متاحًا، فإنه ينتقل بسلاسة إلى شبكات 4G.

كما يتميز الجهاز بإعداد ثلاثي متعدد الاستخدامات، يتضمن شريحتي SIM 5G (من China Mobile وChina UNICOM)، بالإضافة إلى فتحة تدعم البطاقات من جميع شركات النقل الصينية الكبرى، بما في ذلك China Telecom. لمن يفضل الاتصال السلكي، يتضمن الراوتر منفذ Ethernet جيجابت للوصول إلى الإنترنت.

وعلى مستوى الاتصال اللاسلكي، يدعم الجهاز Wi-Fi مزدوج النطاق عبر ترددات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز. يعمل نطاق 2.4 جيجا هرتز بتقنية 802.11ax (Wi-Fi 6)، بينما يعمل نطاق 5 جيجا هرتز بتقنية 802.11ac، مع دعم تقنيات OFDMA و2 × 2 MIMO. كما يوفر عرض قناة 80 ميجا هرتز في النطاق الأعلى، مما يعزز من أداء البيانات للأجهزة المتعددة.

يأتي الجهاز مزود بـ 512 ميجابايت من الذاكرة العشوائية، مما يتيح له التعامل مع ما يصل إلى 24 جهازًا في وقت واحد دون التأثير على الأداء. وقد تم تصميم راوتر Xiaoxin 5G CPE ليحافظ على اتصال جميع الأجهزة، من الهواتف الذكية إلى الطابعات الذكية.

يتميز الجهاز بتصميم عمودي دون مروحة وينتهي بلون ابيض الأنيق. تم تصميمه باستخدام غرفة تبريد الألمنيوم الداخلية لضمان الحفاظ على الجهاز باردًا وهادئًا. كما اختبرت لينوفو الجهاز ليكون مقاومًا للظروف القاسية، مع أكثر من 15,000 ساعة من التشغيل المستمر واختبارات مقاومة السقوط لضمان استدامته.

ومن حيث الأمان، يتمتع الجهاز برقاقة تشفير مخصصة، ودعم لجدار الحماية، وبروتوكولات مكافحة التغلب، بالإضافة إلى اتصالات مشفرة من الطرف إلى الطرف، مما يلبي احتياجات الأمان الحديثة للمنازل.

وفي أخبار أخرى، كشفت لينوفو مؤخرًا عن بنك طاقة جديد بقدرة 140 واط وسعة 20,000 مللي أمبير، مع أول نظام شحن رقمي في هذا المجال. كما تكشف التسريبات عن جهاز اللوحات القادمة Y700، الذي يشير إلى استخدام شريحة Snapdragon 8 Elite مع نافذة إطلاق متوقعة.

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