عيادة شام الذهبي تخرج عن صمتها .. هذه هي حقيقة الإغلاق

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت عيادات Dao Derma المملوكة لشام الذهبي بياناً رسمياً على لسان مديرها الفني في مصر، الدكتور أحمد البلتاجي، أوضح من خلاله تفاصيل إغلاق العيادة بشكل مؤقت، مؤكدًا أن الإجراء تنظيمي فقط، وليس بسبب أي مخالفات قانونية.



وأشار البلتاجي في تصريحاته التلفزيونية لقناة on المصرية إلى أن العيادة حاصلة على التراخيص اللازمة منذ انطلاق عملها عام 2020، مؤكداً أن ترخيص العمل الطبي حاليًا مسجّل باسمه كمدير فني مسؤول أمام الجهات المختصة، في حين تمتلك شام الذهبي العلامة التجارية فقط، وأكد أن الغلق المؤقت يأتي لاستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل الترخيص من الطبيب السابق إليه بصفته المدير الحالي، إضافة لاستكمال الاشتراطات الإدارية المطلوبة من إدارة العلاج الحر، مؤكداً أن هذه الخطوات إدارية وروتينية، وتتم بالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية المختصة، وبشأن الأجهزة المستخدمة في العيادة، شدّد البلتاجي على استيرادها رسميًا عبر وكيل معتمد، وحصلت على موافقات الجمارك ومعهد الليزر، ويتم حاليًا إنهاء إجراءات ترخيصها. كما نفى وجود أي أدوية غير مرخصة بالعيادة، مؤكدًا استخدام مستحضرات تجميلية وطبية مرخصة من موردين معتمدين، مع توثيق كافة المشتريات بفواتير رسمية وفقًا للقوانين المصرية.