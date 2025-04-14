شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 30 طنًا من الفواكه والخضراوات وكميات من الملابس بجدة والان نبدء بالتفاصيل

مصادرة البضائع المخالفة في جدة

الإبلاغ عن المخالفات البيئية

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة محافظة جدة 30 طنًا من الخضراوات والفواكه، إضافة إلى كميات من الملابس المستعملة في نطاق بلدية المطار الفرعية.ويأتي هذافي إطار حملتها الرقابية وجهودها المستمرة لمعالجة مظاهر البيع العشوائي داخل الأحياء السكنية.وأوضحت الأمانة أن الحملة استهدفت ضبط عدد من الباعة الجائلين ومصادرة البضائع المعروضة بشكل مخالف، إلى جانب إزالة البسطات والعربات العشوائية.وشددت على استمرار الجولات الرقابية للمحافظة على المشهد الحضري وتعزيز الصحة العامة.ودعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق (بلدي).أو من خلال الرقم الموحد 940، بما يسهم في تحسين الخدمات البلدية والحد من الظواهر السلبية.