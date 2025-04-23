ترامب: لا نيّة لديّ لإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "لا نيّة" لديه لإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، في خطوة بدا وكأنّه يسعى من خلالها لتهدئة الأسواق التي اضطربت بشدة في أعقاب انتقاداته الشديدة لجيروم باول.
واوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، "لا نيّة لديّ لإقالته. آمل أن أراه أكثر نشاطا في تطبيق فكرته لخفض أسعار الفائدة، فهذا هو الوقت الأمثل لخفضها"، مكررا بذلك مطالبته رئيس الاحتياطي الفدرالي باتّخاذ إجراءات لتعزيز التيسير النقدي دعما للاقتصاد.
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