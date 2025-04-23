رئيس وزراء الهند يختصر زيارته للسعودية بعد الهجوم في كشمير الذي أوقع أكثر من 20 قتيلا

اختصر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارته إلى السعودية بعد هجوم دام استهدف سياحا في الشطر الهندي من كشمير، وفق ما أعلن مسؤولن في وزارة الخارجية.

وأكد مسؤولون في الخارجية الهندية أن مودي بصدد العودة إلى الهند.

خلال الزيارة المقتضبة، التقى مودي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق لقطات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

الزيارة التي كان من المقرر أن تستمر يومين، طغى عليها بشكل كبير هجوم في كشمير أوقع أكثر من 20 قتيلا.

وندّد مودي بـ"العمل الشنيع" الذي وقع في منتجع باهالغام، وتعهد "محاسبة" منفذي الهجوم "أمام العدالة". وتابع "تصميمنا على مكافحة الإرهاب لا يتزعزع وسيزداد قوة".