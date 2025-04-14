شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينشر فيديو يوثق اصطياد شخص في اليمن.. ويوجه رسالة للحوثيين (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مقطع فيديو يوثق لحظة اصطياد مسلح في منطقة صحراوية في اليمن.

ويظهر في الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 11 ثانية، رجل مُسلح يسير في منطقة صحراوية قبل قصفه بشكل دقيق، ما أسفر عن مقتله على الأرجح.

وأرفق ترامب الفيديو بتعليق قال فيه "حان وقت اختباء الإرهابيين، لكن ذلك لن يُجديهم نفعًا".

وأضاف "مقاتلونا، الأعظم في تاريخ العالم، سيعثرون عليهم ويجلبونهم إلى العدالة سريعًا".

وتابع الرئيس الأمريكي "لقد تخلّصت للتو من العراقيل الخطيرة التي وضعها (سلفه) جو بايدن، ومنحت قواتنا المقاتلة الصلاحيات من جديد، تمامًا كما فعلت خلال معركتنا ضد تنظيم داعش، الذي تم القضاء عليه بالكامل خلال ثلاثة أسابيع تحت قيادة الجنرال دانيال كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد لدينا".

لكن ترامب لم يوضح ماهية تلك العراقيل ولا الصلاحيات التي منحها للجيش الأمريكي.

وكانت طائرة مسيّرة قد نفذت، أمس الأحد، غارة جوية، استهدفت رجلاً كان يسير على الأقدام قرب أحد الهناجر بالقرب من سوق العبر، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأكد ترامب، في تعليقه على الفيديو، أن مليشيات الحوثي تسعى إلى التمدد في الصومال، مشددا على دعمه لشعب الصومال من أجل إنهاء الإرهاب.. مشددًا على أن بلاده ستدعم الشعب الصومالي "الذي ينبغي ألا يسمح للحوثيين بالتمدد على أراضيه وهم يحاولون ذلك"، من أجل "إنهاء الإرهاب وتحقيق الازدهار لبلدهم".

وكان تقرير أممي حديث أفاد بأن مليشيات الحوثي في اليمن سلمت حركة الشباب في الصومال أسلحة استخدمت لاحقًا في هجمات على بعثة الاتحاد الأفريقي.