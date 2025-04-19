صورة: استهداف إسرائيلي لمركبة قرب مدخل صيدا جنوبي لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قصفت مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، مركبة، على مفرق الغازية بالقرب من مدخل مدينة صيدا، جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية قصفت مركبة على مفرق الغازية بالقرب من مدخل مدينة صيدا.

وأضافت المصادر أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى الموقع الذي قُصفت فيه المركبة على طريق الغازية جنوبي لبنان.





وأمس الخميس، استُشهد مواطن لبناني من جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بصاروخ موجه على طريق النقعة في بلدة عيترون، جنوبي لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه اغتال نائب قائد "مجمّع" لحزب الله في بلدة محيبيب، جنوبي لبنان.

يذكر أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل 1473 خرقا له، ما خلّف 130 شهيدا و375 جريحا على الأقل.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوبي لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية.

المصدر : وكالات