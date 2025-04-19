شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات خطير توجه للحو ثيين قبل الضربات بساعات (لن تصدق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم الباحث عبدالقادر الخراز الباخرة التي تحمل اسم ST.OSLO بنقل الغاز إلى مليشيا الحوثي لعدة مرات، مشيرًا إلى دخولها ميناء رأس عيسى قبل ساعات قليلة من الضربة الأمريكية التي استهدفت الميناء.

واستند الخراز في اتهاماته إلى تتبع مسار الباخرة، حيث أوضح أنها قامت بحوالي ثلاث رحلات لنقل الغاز منذ شهر فبراير وحتى يوم أمس (قبل الضربة). وأشار إلى أن خطوط سير هذه الرحلات لا تظهر بشكل كامل، وإنما يظهر فقط ميناء جيبوتي ثم رأس عيسى أو الصليف، إلا أنه من خلال التتبع تبين أنها كانت تنتقل عبر ميناء صحار بسلطنة عمان بشكل رئيسي. كما رُصدت لها رحلات من الصين وسريلانكا.

ولفت الباحث إلى أن السفينة كانت تعمل خلال هذه الرحلات على إخفاء مساراتها. وكشف أن الشركة المالكة الحالية للسفينة هي شركة تركية تدعى ZED Shipping Investment CROP ومسجلة في بنما وترفع علم بنما. وكانت مملوكة سابقًا لشركة من كوريا الجنوبية.

وذكر الخراز أن السفينة غيرت العلم الذي ترفعه عدة مرات خلال السنوات الماضية، وكانت تخضع للرقابة في الموانئ الأمريكية غالبًا.

وقدم الخراز شكره للباحث فاروق مقبل الكمالي على المساعدة والنقاش المفيد في تتبع هذه المعلومات. وأشار إلى أن بقية المرفقات التي تدعم هذه الاتهامات سيتم نشرها في التعليقات.