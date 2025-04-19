ديزي إدغار جونز تطل بفستان مزين بالذهب وسعره خيالي

ميرنا وليد - بيروت - منذ أن حققت ديزي إدغار جونز نجاحًا باهرًا على قناة "بي بي سي" في مسلسل "ناس عاديون"، انطلقت نحو الشهرة العالمية وحطمت رقمًا قياسيًا في هوليوود، تساءل الكثيرون عن سبب تعويذة الحظ التي تحملها، ويبدو أنها ترتديها.



كانت ديزي، البالغة من العمر 26 عامًا، في نيويورك مساء الخميس متألقة بتنورة خضراء زمردية بطول الركبة، بقيمة 6900 جنيه إسترليني، وبلوزة بأكمام طويلة من تصميم المصمم الفرنسي سكياباريلي، مزينة بحلي ذهبية متنوعة مثل دبابيس الأمان والأزرار واللؤلؤ، ونسقت إطلالتها مع حذاء بكعب عالٍ من الجلد اللامع من نفس العلامة التجارية بقيمة 1500 جنيه إسترليني.