شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...توقيف الرحلات بين السعودية واليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت إدارة خدمات الجمهور عمليات الهيئة بعدن توضيح هام بشأن الرحلات البرية بين المملكة العربية السعودية واليمن



وجاء في توضيح حصل محرر موقع كريتر سكاي على نسخة منه:

الإخوة / شركات نقل الركاب الدولية المحترمون،

تحية طيبة وبعد،

تعميم هام

نظرًا للازدحام والتكدّس الشديد الحاصل في ميناء الوديعة ونقطة العبر، وما يترتب عليه من معاناة كبيرة للمسافرين حيث وصلت عدد الحافلات المحمله الى 183 حافلة - 147 حافلة فارغة ،

وحيث أن من أبرز أسباب تأخر الحافلات في الجانب السعودي تعود إلى إجراءات التفتيش المتعلقة بالممنوعات، بما في ذلك السجائر؛



وبناءً على توجيهات رئيس الهيئة

الأستاذ / فارس أحمد شعفل

يتم توقيف الرحلات الخاصة بنقل المسافرين العائدين إلى الأراضي السعودية لمدة يومين، وهما:

الأحد والإثنين الموافقين 20 و 21 إبريل 2025م لكي يتسنى للحافلات الفارغه بالعوده ونقل المواطنين المتواجدين من السعوديه الى الاراضي اليمنيه قبل انتهاء فتره السماح لهم .

وعليه، نهيب بجميع الشركات الالتزام التام بما ورد أعلاه،

وفي حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الشركة المخالفة وتوقيف النظام عليها ، ومنع الحافلات من السفر .

ملاحظه :-

يسمح بتسير الحافلات فاضيه اثناء ايام التوقيف

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

