شقيقة إيناس النجار ترثيها بكلمات حزينة ومؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة التونسية سوار النجار، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، رثت فيه شقيقتها الراحل إيناس النجار، بكلمات مؤثرة.



وشاركت سوار متابعيها صورة تجمعها بشقيقتيها إيناس النجار أثناء أداء مناسك العمرة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "طيب انتي روحتي مكان جميل عند ربنا أنا بقى هكمل حياتي ازاي من غيرك ؟!!! ازاي يا روحي ازاي يا بنتي يا صحبتي يا توأمي ازاي انتي كنتي محور حياتي كله، أنا اللي كنت بعمل كل تفصيلة في حياتك وفي يومك، أنا ماكنتش بحب نفسي قد ما بحبك وانتي كنتي بتحبيني وبتحبي ماما ولانا أكثر من نفسك طب ازاي؟".

وأضافت: "ازاي اكمل من غيرك، ازاي مش موجودة معانا طيب نعمل ايه؟.. بندعي بالصبر وبنصلي وبنتوسل من ربنا انه يصبّرنا بس ازاي هنصبر ازاي مين هيكون أحن منك غير ربنا علينا يا حنينة يا طيبة يا ملاكي".

وتابعت: "دنيتي خلصت من غير توأم روحي، يارب استغفر الله العظيم، يارب والنبي صحيني من الكابوس ده والنبي يارب يطلع كابوس أو حلم واصحى الاقي اختي وروحي إيناس معايا يارب يارب الدنيا وحشة وثقيلة وسودة في عيني يارب قولي اعمل ايه يارب ردي عليا يانوسة".