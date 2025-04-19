4 أعراض مرضية مزعجة تصيب الحامل في الشهور الأخيرة ونصائح لتخفيفها

1- ضيق التنفس

ضيق التنفس عند الحامل

توقعي أن تصابي بضيق التنفس خاصة اذا ما كنت تتعرضين للتوتر والقلق ولديك خوف من الولادة المقبلة، ولكن هذا العرض يكون من الطبيعي أن تواجهه الكثير من النساء الحوامل في شهور الحمل الأخيرة وهو لا يرتبط بالعامل النفسي للحامل فقط، ولذلك يجب عليك عدم التساؤل باستمرار هل ضيق التنفس أثناء الحمل خطير؟ لأنك سوف تتغلبين على هذه الحالة ببعض النصائح الطبية والتعرف على أسباب حدوثها، حيث يندفع جنينك مع كبر حجمه وزيادة وزنه ليصبح تحت ما يعرف بالحجاب الحاجز مباشرة، ويضغط الجنين في هذه الحالة على الرئتين فتجدين صعوبة في عمليتي الشهيق والزفير، وقد تشعرين بتسارع في عملية التنفس خاصة في حال كنت حاملًا بأكثر من جنين، وفي حال أنك كنت من الحوامل اللواتي لديهن زيادة في كمية السائل الأمينوسي المحيط بالجنين عن النسبة الطبيعبة.

حاولي اتباع عدة نصائح لتقليل ظاهرة ضيق التنفس مثل الجلوس بطريقة مريحة، بحيث تحيطين خصرك وظهرك بعض الوسائد الخفيفة، مما يشكل حولك هيئة جلوس أكثر راحة وتقللين من الضغط بحجم جنينك على حجابك الحاجز، وقومي أيضًا بالنوم على أحد جانبيك ويفضل الجانب الأيمن وليس على ظهرك، وقومي بإسناد ظهرك بالمقابل أثناء النوم بعدة وسائد للشعور بالمزيد من الراحة.

2- البواسير

بواسير الحمل

اعلمي أنك يمكنك تخفيف آلام البواسير المزعجة من خلال عدة وصفات حيث يمكنك أن تعدي لنفسك مغطساً يومياً مكونًا من الماء الدافئ وذلك لعدة مرات خلال اليوم، حيث يساعد كثيرًا في تقليل آلام البواسير، والتي يزداد ظهورها والمعاناة منها أو تتفاقم أعراضها في الثلث الأخير من شهور الحمل، وتحدث البواسير كمرض مزعج، وتزداد أعراضها لعدة أسباب حيث إن هناك نساء يعانين من البواسير قبل حملهن وربما قبل الزواج، وذلك بسبب طبيعة نمط الطعام الذي تتناوله المرأة، فهناك نساء يعانين من مشكلة الإمساك المزمن ويجدن صعوبة في الإخراج، ويلجأن إلى الحزق والضغط خلال التخلص من الفضلات، مما يؤدي إلى تضررمنطقة الشرج وبروز جزء من الأجزاء الداخلية للخارج، والمعروف أن هناك عدة أوردة خلف الرحم، منها ثلاثة أوردة مسؤولة عن عملية نقل الدم، ومع كبر حجم الجنين في الرحم والذي لا يرتبط بزيادة كمية الطعام فقط بل هناك عوامل تؤثر على حجم بطن الحامل، وبالتالي تبدأ بعض المشكلات الصحية بالظهور لديها، حيث ينتقل الضغط والثقل من الرحم إلى منطقة الحوض ومحيطه ومنطقة الشرج وتظهر البواسير.

طبقي بعض الكريمات الموضعية التي توصف من قبل الأطباء لتقليل آلام البواسير لكي يكون استخدامًا دون خوف من مضاعفات أو أضرار لها وحاولي خلال شهور حملك الأخيرة تحسين جودة طعامك وتغيير نمطه وذلك بإضافة طبق السلطة اليومي الأخضر المحتوي على الألياف الطبيعية مما يقلل من حدوث الإمساك الذي تعاني منه الحوامل عمومًا وهو المسبب الرئيسي للبواسير.

3- آلام أسفل الظهر

تمارين الظهر للحامل

اعلمي أنك سوف تبدأين من المعاناة من آلام الظهر مع الثلث الأخير من الحمل كعرض طبيعي تمر بع معظم الحوامل، ويجب عليك اتباع وتنفيذ نصائح وإرشادات للحامل في الشهر التاسع، ومنها ما يرتبط بزيادة آلام الظهر والتي تحدث بسبب زيادة وزنك بالتدريج، ففي الشهر التاسع خصوصًا يزداد وزنك بصورة واضحة، وقبل الشهر الأخير فيكون معدل الزيادة في وزنك كيلو جراماً واحداً كل شهر خلال شهور الحمل وهذه الزيادة طبيعية، وهناك نساء يتجاوزن هذا الحد من الزيادة، وبسبب زيادة الوزن المكتسب نتيجة لعدم التزام الحامل بطعام متوازن وصحي، والإكثار من تناول الكربوهيدارت والنشويات، تحدث الزيادة الكبيرة، فيحدث زيادة في حجم ووزن الجنين ويضغط الجنين على عمود الأم الفقري وتشعر بآلام الظهر وخاصة في منطقة أسفل الظهر وقد تمتد آلام أسفل الظهر إلى الفخذ وتنزل إلى الساق حتى مشط القدم.

اهتمي بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والتي من شأنها أن تقلل من آلام الظهر مع نهاية حملك لكي تتجاوزي هذه المرحلة بسلام ودون مشقة، وحيث تسهم هذه التمارين في أن يكون لديك استعداد نفسي وجسمي للولادة، وهذه التمارين أيضًا تقلل من ألم الظهر ويساعدك المشي في الهواء الطلق بشكل يومي وخصوصًا في ساعات المساء في تخفيف هذه الآلام بشكل كبير.

احرصي على الامتناع عن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، واختاري لشهرك الأخير خصوصًا أحذية مريحة ومنخفضة الكعب بحيث تسهل عليك الحركة اليومية ولا تؤدي إلى تركيز الثقل على ظهرك، و بالتدريج سوف تلاحظين أن مشكلة آلام أسفل الظهر سوف تنتهي والتي يسببها غالبًا التغيرات الهرمونية في جسمك، حيث يزيد إفراز الهرمونات التي تجهز جسمك للولادة، ويزداد في الوقت نفسه إفراز هرمون يعرف بهرمون "الريلاكسن"، وتؤدي الزيادة في إفراز هذا الهرمون إلى ارتخاء الأربطة الخاصة التي تدعم العمود الفقري، ويحدث ذلك بشكل واضح إذا ما ارتخت الأربطة التي تربط العمود الفقري بمفاصل الحوض.

4- حرقان المعدة

حرقان المعدة عند الحامل

لاحظي أن مشكلة حرقان المعدة من الأعراض المزعجة التي تعود للظهور في شهور الحمل الأخيرة، ولذلك حاولي أن تبدأي يومك بتناول بعض أعواد البسكويت المقرمش القليل الملح، وقبل أن تبدر منك أي حركة في السرير، وذلك للتخلص من أعراض حرقة المعدة والتي تبدأ بمجرد أن تستيقظي وكذلك تحدث بسبب الشعور بالامتلاء، وهذا الشعور يجعلك تشعرين بأنك لا تريدين أن تتناولي أي طعام مهما كانت كميته ضئيلة، وهذا الإعراض والرفض لتناول الطعام يؤدي إلى تناقص وزن الجنين، ولكن الأم الحامل لا تستطيع تناول الطعام بكثرة بسبب مشكلة حرقة المعدة التي تلازمها لأكثر من نصف مرحلة الحمل وحيث تبدأ في بداية الحمل وتختفي في وسط مرحلة الحمل أو تقل، ثم تعود للظهور مع الثلث الأخير، رغم أن حرقة المعدة عند الحامل وعلاقتها بنوع الجنين ليست علاقة صحيحة، وهي تحدث طبيًا لأسباب هرمونية وجسمانية وتسبب لك الإعياء والرغبة في القيء في الكثير من الأحيان، وشعورك بالحموضة في فمك وجوفك يحدث مثلاً بسبب ارتداد جزء من الحمض المعدي ومذاقه اللاذع و السيئ، مما يؤثر على نفسيتك كما تزداد لديك حالة التجشؤ، وابتلاع كمية من الهواء وتعمل المقرمشات" السناكس" التي ينصح بتناولها صباحًا على تقليل شعور حموضة المعدة بشكل فعال، والمهم أن تتناولي بعضها قبل أن تقومي بأي حركة في سريرك أي أن تسبق في نزولها إلى المعدة خطوة إفراز الحمض المعدي.

قللي كثيرًا من تناول المقليات المغمورة بالزيوت النباتية الضارة، وكذلك يجب أن تقللي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، وامتنعي أيضاً عن تناول المياة الغازية بأنواعها وكذلك الشاي، واستبدليها بشرب العصائر طبيعية غير المحلاة، ويفيدك أيضاً أن تكثري من شرب الحليب البارد والابتعاد عن شرب الحليب الساخن في هذه الفترة؛ لأنه يهيج جدار المعدة.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 08:53 صباحاً - عندما تصل المرأة الحامل إلى الثلث الأخيرمن الحمل فهي تكون قد قطعت أكثر من ثلثي مدة الحمل، الذي كابدت فيه التعب والمشقة، ولكن تبدأ في الثلث الأخير من الحمل ونتيجة لثقل بطنها وكبر حجم الجنين، حيث يصبح كائنا متكاملًا تماماً، فهي معرضة للإصابة بعدة أعراض مرضية مؤقتة ولكنها مؤلمة ومزعجة، وكلما اقترب موعد ولادتها تزداد حدة تلك الأعراض وتحاول الحامل التعايش معها وتقليل ألمها من خلال بعض النصائح الطبية الموثوقة.من المشاكل التي تعاني منها المرأة الحامل مع اقتراب نهاية مرحلة حملها آلام أسفل الظهر، وكذلك البواسير التي قد تكون لديها معاناة سابقة منها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة سنابل الطاهر، حيث أشارت إلى 4ونصائح لتخفيف أعراضها من خلال تغيير العادات اليومية والغذائية في الآتي:قد يهمك أيضًا: خطوات للتخلص من آلام الظهر أثناء الحمل*ملاحظة من "الخليج 365. نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص