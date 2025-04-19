تصرفات خاطئة يجب ألا يقوم بها الأب تجاه طفله

إهمال الجلوس مع الطفل بشكل يومي

أب وطفلته

اهتمي بأن يقضي الأب وقتاً مع أطفاله بشكل يومي، فهناك العديد من الفوائد للبقاء مع الأطفال وفتح مجالات للحوار معهم، بالإضافة إلى بناء شخصية قوية... إليك أهمية الحوار المفتوح مع الأطفال ومن بينها بناء شخصية الطفل، وكذلك تنمية المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل لدى الطفل منذ سن مبكرة وتخليص الطفل من الخجل والانطواء.

لاحظي أن إقامة حوار جيد وبناء لغة مشتركة مع الطفل خاصة في سن المدرسة يعد تحدياً صعباً بالنسبة للأب خصوصاً ولذلك يجب أن يواجه هذا التحدي بتخصيص وقت كل يوم حتى لعدة دقائق لكي يعزز حضوره في حياة طفله ويشعره بقيمته وتقديره له، كما أن الأب هو النموذج المحتذى للطفل الذي يفتخر به ولا مانع من أن يشاركه سراً صغيراً وكذلك يستشيره في بعض أموره.

تقليل الأب من قيمة طفله

اعلمي أنه من الضروري أن يهتم الأب برفع قيمة طفله أمام نفسه وأمام الآخرين، ويبدأ ذلك في سن مبكرة فيجب على الأب أن يراعي أن طفله يكون شديد الحساسية منذ صغره، فليس من الضروري أن يتخذ من طفله مادة للسخرية لكي يضحك من حوله سواء الأصدقاء أو الأقارب بأن يظهر عيوب طفله أو نقاط ضعفه أمامهم.

اهتمي بأن تعززي من ثقة طفلك بنفسه بالاشتراك مع الأب، ويكون ذلك عن طريق شعور الطفل بقيمته ومكانته في الأسرة وبأنه عنصر فعال فيها، كما يجب على الوالدين عموماً وبطرق فعالة: إليك كيفية تعزيز ثقة الطفل بنفسه ومواجهة مخاوفه، ومن بين هذه الطرق إخفاء عيوبه عن الآخرين، ومساعدته على تخطيها والتخلص منها وتحويل فشله إلى نجاح، ومدح الطفل وتشجيعه والإشادة به أمام الآخرين يرفع من مستوى ثقته بنفسه كما يجب على الأم والأب أن يتذكرا أن عيوب الطفل قد ينساها الوالدان ولكن لا ينساها الغرباء.

عدم احترام الأم أمام الطفل

المشاكل الزوجية

اعلمي أن عدم احترام الزوج لك أمام الأطفال يؤدي إلى أن يشعر الطفل بالخوف وعدم الأمان، كما أنه يقلل من قيمة الأب في نظر الابن لأنه يقوم بالإساءة إلى أعز وأغلى إنسان لديه، وحيث يرى الطفل أن أمه كائن يحتاج للمساندة والدعم ولا يحتمل الإساءة أو سوء التقدير، ولذلك فمن الضروري أن يعرف الوالدان أثر الخلافات الزوجية على الأطفال وذلك منذ سن مبكرة حتى تأثير تلك الخلافات يكون صحياً وجسدياً بالإضافة إلى التأثير النفسي والسلوكي عليهم.

احرصي أن تكون مشاكلك الزوجية والأسرية بعيداً عن مرأى ومسمع الأبناء، وفي حال كان الأب يقوم بالإساءة للأم أمام الأطفال، فهو يضع أول لبنة في هدم الأسرة، وحيث ينحاز الأطفال دائماً للأمهات وينسحبون تدريجياً من خطوات بناء علاقة مع الأب الذي يجب أن يوطد علاقته بهم خاصة الأبناء الذكور، وأن يكون قدوة لهم.

خصام الطفل لفترات طويلة

عقاب الطفل

لاحظي أن أحد أشكال عقاب الطفل هو خصامه ولكن ليس لفترة طويلة، ولكن بعض الآباء يقومون بإيقاع عقوبة الخصام سواء مع الأم أو الطفل، وهي عقوبة خاطئة وظالمة ويتأثر بها الطفل ويكبر ويصبح متبعاً لهذا الأسلوب مع الآخرين والخصومة لمدة طويلة ليست طريقة للتربية أو حتى إظهار الغضب، فهي غالباً ما تشير إلى ضعف الطرف الآخر وعدم القدرة على المواجهة واتجاهه لأقصر الطرق في حل المشاكل أو تأجيلها.

نبهي الأب إلى ضرورة مراعاة شروط وقواعد العقاب الصحيحة مع الطفل، وذلك حسب عمره لأن الخصام والمقاطعة وحتى عزل الطفل في غرفة منفردة لا يصلح لكل الأعمار، وقد يشعر الطفل بأنه منبوذ ومكروه، ويجب على الأب خصوصاً أن يتحدث مع طفله ويبين له سبب غضبه منه وأن يعاقبه بطريقة مناسبة قد تصل إلى الخصام، ولكن لمدة قصيرة جداً لكي لا يشعر الطفل بعدم قيمة وجود الأب في حياته.

السماح للطفل بأن يرى الأب في مواطن الضعف

امتنعي تماماً عن نقل المشاكل التي تواجه الأب سواء في عمله أو في نطاق الأسرة للطفل، بحيث يبدو الأب ضعيفاً وغير قادر على مواجهة وحل هذه المشاكل؛ لأن الأب في نظر الطفل الصغير هو البطل الخارق القادر على مواجهة الصعاب، ويجب أن تراقبي كيف ينظر المراهق لتصرفات أبيه؟ وحيث ترين أن الطفل يبدي إعجابه دائماً بتصرفات الأب، ولا يحب أن يرى مواقف سلبية منه، ولكن لا يعني ذلك أن يتصنع الأب أو يدعي ما ليس فيه، مثل أن يظهر أنه فائق الثراء، ويمكنه أن يكون مصباح علاء الدين للطفل.

احرصي أن يمتنع الأب عن ممارسات عادات سيئة مثل التدخين أمام الطفل خاصة حين يكون بعد عمر الثانية عشرة، وحيث يتأثر الطفل بشكل كبير بمثل هذه العادات، وقد أظهرت الأبحاث أن غالبية المراهقين يتجهون إلى التدخين أو لعب الورق والسهر خارج البيت تقليداً للأب، ولذلك فيجب أن يعدل الأب عن هذه التصرفات حين يصبح في بيته مراهق صغير.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 08:53 صباحاً - على الرغم من أن الأم هي أكثر شخص يتعامل مع الطفل، إلا أن الأب هو المؤثر الثاني في حياته، كما أن الطفل يتعلم بالقدوة فهو يتأثر بتصرفات الوالدين عموماً، كما أن الطفل يرتبط بالأب خصوصاً ويراه قدوته وبوصلته، ويهم الطفل رضا والده عنه كما أن تصرفات الأب نحوه بسبب وقته القصير الذي يقضيه في البيت يترك أثراً كبيراً على شخصية الطفل.من الضروري أن يبتعد الأب عن بعض التصرفات التي يجب ألا يقوم بها أمام طفله وتؤثر على نفسيته وشخصيته، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشد التربوي عبد العزيز أبو ربيع حيث أشار إلىومنها إهمال الجلوس معه ووصفه بصفات قبيحة وغيرها من التصرفات الخاطئة في الآتي:قد يهمك أيضاً: نصائح هامة للأب لكي يكون ناجحاً ومحبوباً من أطفاله