تكنولوجيا: سامسونج توقف طرح تحديث One UI 7 لسلسلة Galaxy S24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يكن من المتوقع أن يستغرق تحديث One UI 7 وقتًا طويلاً، ومع ذلك، رغم أن بعض أجهزة سلسلة Galaxy S24 في كوريا الجنوبية وأجزاء من أوروبا قد تلقت التحديث الأسبوع الماضي، فقد بدأ المستخدمون في الإشارة إلى أن التحديث لم يعد متاحًا للتنزيل.

يبدو أن سامسونج قد سحبت التحديث من خوادم OTA دون تقديم تفسير رسمي للقرار. وبحسب المسرب المعروف Ice Universe، اكتشفت سامسونج عددًا من الأخطاء في الأجهزة التي تلقت التحديث، بما في ذلك مشكلات أدت إلى تعذر فتح الهواتف المحدثة بشكل طبيعي.

كما أفاد موقع Sammobile بوجود خطأ خطير في مجلد Samsung Secure، حيث تم عرض محتويات معرض المستخدمين بشكل غير مرغوب فيه.

نتيجة لهذه المشكلات، قررت سامسونج إيقاف طرح تحديث One UI 7 على مستوى العالم لجميع الأجهزة المتأثرة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S24 وأجهزة Z Flip6 وZ Flip6 القابلة للطي.

هذا يعني أن جدول التحديثات الذي كان مقررًا سابقًا قد يتأخر مرة أخرى. سنوافيكم بأية مستجدات حول هذا الموضوع حالما تظهر.

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