شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الأولى» إلى 79.66 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الأولى في الربع الأول من 2025 بنسبة 2.5% إلى 79.66 مليون ريال، مقابل 77.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح نتيجة إلى الزيادة في الإيرادات بـ 7.1 مليون ريال والتي جاءت بشكل رئيسي كنتيجة للزيادة في مبيعات الدقيق والأعلاف هذا، إضافة إلى انخفاض التكاليف التمويلية.
وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 20% وبمقدار 13.3 مليون ريال مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 79.7 مليون ريال بالمقارنة بـ 66.4 مليون ريال.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات بـ 14.8 مليون ريال والتي جاءت بشكل رئيسي كنتيجة للزيادة في مبيعات النخالة والدقيق هذا إلى جانب التحسن في مزيج المنتجات، واستمرار ضبط الكفاءة في إدارة التكاليف بما يتماشى مع النمو في المبيعات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح نتيجة إلى الزيادة في الإيرادات بـ 7.1 مليون ريال والتي جاءت بشكل رئيسي كنتيجة للزيادة في مبيعات الدقيق والأعلاف هذا، إضافة إلى انخفاض التكاليف التمويلية.
وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 20% وبمقدار 13.3 مليون ريال مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 79.7 مليون ريال بالمقارنة بـ 66.4 مليون ريال.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات بـ 14.8 مليون ريال والتي جاءت بشكل رئيسي كنتيجة للزيادة في مبيعات النخالة والدقيق هذا إلى جانب التحسن في مزيج المنتجات، واستمرار ضبط الكفاءة في إدارة التكاليف بما يتماشى مع النمو في المبيعات.