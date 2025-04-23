تكنولوجيا: هاتف Redmi Turbo 4 Pro يظهر على Geekbench بمعالج Snapdragon 8s Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد الأيام الأخيرة تسريبات متكررة حول Redmi Turbo 4 Pro، الذي سيُكشف عنه رسميًا يوم 24 أبريل. وقبل هذا الموعد، يبدو أن أحدهم حصل على نموذج أولي وقام باختباره عبر Geekbench، مما كشف عن بعض المواصفات.

أكد الاختبار أن الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، مع 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية في النموذج المختبر. يعمل الهاتف بنظام Android 15 منذ اليوم الأول، مع واجهة HyperOS من Xiaomi.

هذه هي التفاصيل التي أكدها Geekbench، لكن التسريبات السابقة كشفت المزيد: يأتي Redmi Turbo 4 Pro بشاشة LTPS OLED مسطحة مقاس 6.83 بوصة بدقة 1280×2800، وتخزين UFS 4.0 يصل إلى 1 تيرابايت. يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، وكاميرا فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية ضخمة سعة 7,550 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 90 واط. أبعاد الهاتف 163.1 × 77.93 × 7.98 ملم، ويزن 219 جرامًا، ويتوفر بألوان الأبيض والأسود والأخضر.

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