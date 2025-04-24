شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Fi Wireless تحتفل بعشر سنوات على طرحها.. هذا ما فعلته جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقها، أعلنت شركة Google عن تحديثات مهمة لخدمة الاتصالات الخاصة بها، Google Fi Wireless، والتي شملت إطلاق باقة جديدة منخفضة التكلفة بالإضافة إلى عرض مميز على هاتف Pixel 9 Pro وساعة Pixel Watch 3.

الخطة الجديدة تحمل اسم Unlimited Essentials، وتُكلف 35 دولارًا شهريًا لخط واحد، وتشمل مكالمات ورسائل وبيانات غير محدودة، مع تحديد سرعة الإنترنت بعد استهلاك 30 جيجابايت من البيانات عالية السرعة شهريًا.

كما تم تحسين الخطط الأخرى:

• Unlimited Standard (الاسم السابق: Simply Unlimited) أصبحت تُكلف 50 دولارًا شهريًا وتقدم الآن 50 جيجابايت من البيانات عالية السرعة، بالإضافة إلى 25 جيجابايت للتوصيل المشترك (tethering)، وتغطي دولتي كندا والمكسيك.

• Unlimited Premium (الاسم السابق: Unlimited Plus) تبلغ كلفتها 65 دولارًا شهريًا وتشمل 100 جيجابايت من البيانات، و50 جيجابايت للتوصيل المشترك، وتتيح استخدام البيانات في أكثر من 200 وجهة حول العالم. كما توفر ستة أشهر مجانية من YouTube Premium، و100 جيجابايت من تخزين Google One، واتصال مجاني بالأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، بالإضافة إلى حماية متقدمة من المكالمات المزعجة، VPN من Google، ودعم كامل لبعض الساعات الذكية.

وقد أعلنت Google أيضًا عن إطلاق شرائح eSIM للبيانات فقط للأجهزة اللوحية، مع تفعيل دعم التجوال 5G في 92 دولة ومنطقة حول العالم.

وفي خطوة ترويجية بمناسبة الذكرى السنوية، تقدم Google عرضًا خاصًا يمنح المستخدمين هاتف Pixel 9 Pro وساعة Pixel Watch 3 مجانًا. يتضمن العرض خصمًا فوريًا بقيمة 300 دولار على الهاتف، مع استرداد بقيمة 699 دولارًا عبر رصيد الفواتير خلال 24 شهرًا. أما الساعة، فيتم خصم 100 دولار فورًا، مع استرداد 349 دولارًا بنفس طريقة الفواتير الشهرية. العرض ساري حتى 29 أبريل أو حتى نفاد الكمية.