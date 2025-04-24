شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Grok يدعم لغات متعددة بينها الهندية.. تعرف على أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك عن تحديثات جديدة لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Grok، مما يجعله أكثر تطورًا وقوة في مواجهة المنافسين مثل ChatGPT وGoogle Gemini، وتشمل التحديثات خاصية الرؤية عبر الكاميرا ودعم التفاعل الصوتى بعدة لغات، من بينها اللغة الهندية.

وكشفت الشركة عن ميزة جديدة تحمل اسم Grok Vision، تتيح للمستخدمين استخدام كاميرا هواتفهم لفهم العالم من حولهم. يستطيع Grok الآن تحليل المنتجات، اللافتات، والمستندات، وتقديم معلومات فورية عنها عند توجيه الكاميرا إليها، وتتوفر هذه الميزة حاليًا عبر تطبيق Grok على أجهزة iOS فقط، في انتظار طرحها على أندرويد لاحقًا.

وأوضح أحد مستخدمي منصة X (تويتر سابقًا) أن هذه الميزة تمكّن Grok من "تحليل النصوص والأشياء والبيئات المحيطة في الوقت الفعلي باستخدام كاميرا الهاتف".

كما تم إضافة مزايا جديدة تشمل دعم الصوت متعدد اللغات والبحث الصوتي الفوري، وهي متاحة لمستخدمي أندرويد ضمن خطة الاشتراك المميزة SuperGrok التي تبلغ كلفتها 30 دولارًا شهريًا.

وكانت xAI قد طرحت مؤخرًا أيضًا ميزة الذاكرة، التي تتيح لـGrok تذكر المحادثات السابقة وتقديم ردود أكثر تخصيصًا بناءً على تفضيلات المستخدم التي تم التعرف عليها بمرور الوقت. وهي خطوة تضع Grok في منافسة مباشرة مع ميزات مشابهة لدى ChatGPT وGemini.

ورغم أن خاصيتي الرؤية والذاكرة ليستا بالجديدتين في سوق الذكاء الاصطناعي، إلا أن إطلاقهما في Grok يعكس التقدم المستمر للنموذج، وسعيه لسد الفجوات التقنية والانفتاح على مزيد من المنصات. في هذا الإطار، تم الإعلان عن تعاون بين Grok وتطبيق Telegram، ما يتيح للمستخدمين التفاعل مع النموذج الذكي من خلال التطبيق الشهير، إلى جانب توفره في تطبيق Grok ومنصة X.

يبدو أن Grok في طريقه ليصبح لاعبًا رئيسيًا في مشهد الذكاء الاصطناعي المتطور، وسط ترقب لما سيقدمه في المستقبل القريب.