شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تزيل بهدوء عبارة "متاح الآن" من صفحة Apple Intelligence بعد مراجعة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت شركة آبل بهدوء عبارة “متاح الآن” من الصفحة الترويجية لحزمة Apple Intelligence على موقعها في الولايات المتحدة، وذلك عقب مراجعة رسمية من قسم الإعلانات الوطني الأمريكي (NAD)، وهو هيئة رقابية ذاتية تتابع مدى صدق الإعلانات التجارية في السوق الأمريكي.

وكانت NAD قد أعربت عن قلقها من أن عبارة “متاح الآن” توحي للمستهلكين بأن جميع ميزات Apple Intelligence أصبحت متوفرة فورًا، وهو ما لم يكن دقيقًا.

إذ تم تقديم الحزمة، التي تشمل ميزات مثل Genmoji، وImage Playground، والإشعارات ذات الأولوية، ودمج Siri مع ChatGPT، ضمن تحديث iOS 18.1 في أكتوبر. غير أن بعض هذه الميزات لم يتم إطلاقها مع التحديث الأول، بل تم طرحها تدريجيًا، فيما لا تزال بعض الوظائف — مثل النسخة المُخصصة من Siri — قيد التطوير ومن المتوقع إطلاقها لاحقًا هذا العام.

رغم وجود توضيح في أسفل الصفحة يشير إلى أن الميزات ستُطرح تدريجيًا، اعتبرت NAD أن هذا التوضيح لم يكن واضحًا أو بارزًا بما يكفي لنفي الانطباع المضلل الذي قد تُحدثه العبارة الرئيسية.

وقد أوصت NAD شركة آبل بإما تغيير أو إزالة العبارة لتفادي تضليل المستهلكين. وفي بيان صحفي، قالت آبل إنها لا تتفق مع تقييم NAD الذي وصف العبارة بأنها غير دقيقة، لكنها أكدت تقديرها للملاحظات وامتثالها للتوصيات بتحديث المحتوى الترويجي.

كما أزالت آبل مقطع الفيديو الترويجي بعنوان “Siri الأكثر خصوصية” من موقعها، والذي كان يروج لميزات لم تُطلق بعد. وبحسب أرشيف موقع Wayback Machine، تم حذف عبارة “متاح الآن” في 31 مارس، وأكدت NAD لاحقًا أن الإعلانات المحدثة أصبحت متوافقة مع إرشاداتها.

رغم أن توصيات NAD غير ملزمة قانونيًا، إلا أن معظم الشركات الكبرى، مثل آبل، تختار الامتثال لها حرصًا على ثقة الجمهور وتجنب أي تصعيد محتمل إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC).