شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Photos يضيف ميزة تحويل الصور العادية إلى تقنية HDR الفائقة والان مع تفاصيل الخبر

أطلق تطبيق صور جوجل يُطلق ميزة جديدة تُمكّنك من تحويل الصور العادية إلى صور بتقنية HDR فائقة ، ووفقًا لتقرير تتوفر أداة التحرير الجديدة مع أحدث إصدار من تطبيق صور جوجل لنظام أندرويد ، والتي تُعيد تجميع الصور المُلتقطة لتشمل بيانات أكثر ، ويُقال إن هذه الميزة تُنتج صورًا بألوان أكثر حيوية، وإضاءات أكثر سطوعًا، وظلالًا داكنة على الشاشات المتوافقة مع HDR.

Ultra HDR فى صور Google

ويُقال إنها متاحة بعد تحديث التطبيق إلى الإصدار الأحدث، و يظهر خيار "Ultra HDR" في قسم "التعديل" بمحرر الصور المدمج في تطبيق Google Photos، ليحل محل إعداد "HDR Effect" الحالي.

ويُقال إنه يُمكّن المستخدمين من تحرير الصور بتفاصيل أكثر من صور SDR (النطاق الديناميكي القياسي)، حتى بعد التقاطها ، وتظهر هذه الصور بإضاءة أكثر سطوعًا وظلال داكنة دون فقدان أيٍّ من تفاصيلها على الشاشات المتوافقة مع HDR ، كما أنه مُجهّز لعرضها بشكل طبيعي على الشاشات غير المتوافقة مع HDR، مما يضمن أقصى توافق.

ويضيف التقرير أن صور Ultra HDR في صور جوجل تتميز بحجم ملف صغير مقارنةً بالصور الرئيسية ، ويُعزى ذلك إلى استخدام خريطة كسب أصغر، وهو ملف يحتوي على معلومات السطوع ويضيف أقنعة لتوفير أفضل تجربة عرض تناسب شاشات SDR وHDR.

ومن الجدير بالذكر، أن الميزة تم الإبلاغ عنها لأول مرة بأنها كانت قيد التطوير في سبتمبر 2023، ولكنها لم تكن متاحة رسميًا على نطاق واسع في ذلك الوقت، مما أجبر المستخدمين على العبث بالتطبيق لتنشيطها.

ويقال إن أداة Ultra HDR في تطبيق صور جوجل متاحة لجميع المستخدمين حول العالم ، ويُقال إنها تحديث من جانب الخادم، مما يعني أن الشركة ستضطر إلى تفعيلها لتكون متاحة لجميع المستخدمين ، و نتيجةً لذلك قد لا تظهر في تطبيق صور جوجل فورًا بعد التحديث إلى أحدث إصدار.