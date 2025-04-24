منة شلبي تفوز بجائزة أفضل ممثلة.. ورسالة مؤثرة بعد التكريم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة منة شلبي بحصولها على جائزة أفضل ممثلة في دور أول عن أدائها في فيلم “الهوى سلطان”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم، الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور حشد من نجوم وصنّاع السينما.

منة شلبي: “جايزة غالية أوي على قلبي”

وعبّرت منة عن سعادتها الكبيرة بالجائزة، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة شهادة التقدير، وعلّقت: “جايزة غالية أوي على قلبي، شكراً جمعية الفيلم.”

“الهوى سلطان”: قصة حب نابعة من صداقة

الفيلم الذي انطلق في دور العرض في 6 نوفمبر الماضي وحقق إيرادات وصلت إلى 28 مليون جنيه، يروي قصة علاقة صداقة قوية تجمع بين سارة وعلي منذ أيام المدرسة، تتحول بمرور الوقت إلى حب حقيقي، بعدما يعجز كل منهما عن الارتباط بشخص آخر.

الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، فدوى عابد، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

نشاط سينمائي مكثّف لمنة شلبي

تعيش منة شلبي حالة من النشاط السينمائي اللافت، إذ انتهت مؤخراً من تصوير فيلم “The Seven Dogs”، وتستعد لبدء تصوير فيلم “السلم والثعبان – أحمد وملك” مع عمرو يوسف، من إخراج طارق العريان، والذي يُعد الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان” الشهير (2001).

كما تواصل منة تصوير الجزء الثاني من فيلم “هيبتا”، ويُنتظر أن يُعرض قريباً بمشاركة نخبة من النجوم، فيما تترقب أيضاً عرض فيلم الأكشن “فرقة الموت” صيف 2025، والذي يجمعها بكل من أحمد عز، آسر ياسين، ومحمود حميدة.