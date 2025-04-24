شكرا لقرائتكم خبر عن «ثمار» توقع عقدا للاستحواذ على 26% من «يمامة بلس» بـ9 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن العقد يتضمن: التنازل عن استثمار الشركة في المشروع العقاري المُسمى صندوق أصول وبخيت الجهات الأربعة لتطوير اليمامة سيتي سنتر والذي استثمرت فيه الشركة مبلغ 6 ملايين ريال بتاريخ 11/06/2024م، وقد تم تقييمه كمقابل عيني لهذا الاستحواذ بمبلغ وقدره 7,608,000 ريال.

وأوضحت أن المقابل النقدي فهو مبلغ، وقدره 1,392,000 ريال سيتم سداده بعد إتمام زيادة رأس مال الشركة القادمة المعلن عنها.

وأفادت بأن الشركة لديها خيار التخارج بعد ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيع العقد بمبلغ لا يقل عن 15مليون ريال، مما يعني تحقيق الشركة لعوائد لا تقل عن 22 % سنويا من هذا الاستثمار في حال عدم رغبة الشركة بالاستمرار.

وتوقعت أن يكون لهذا الاستحواذ أثرا إيجابيا على النتائج المالية المستقبلية. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة ثمار التنمية القابضة، اليوم، عقد بيع ونقل حصص وذلك للاستحواذ على نسبة 26% من شركة يمامة بلس للشقق المخدومة المُتخصصة في إدارة وتشغيل الشقق المخدومة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة العقد 9 ملايين ريال، يغطى بمقابل عيني ونقدي.وأضافت أن العقد يتضمن: التنازل عن استثمار الشركة في المشروع العقاري المُسمى صندوق أصول وبخيت الجهات الأربعة لتطوير اليمامة سيتي سنتر والذي استثمرت فيه الشركة مبلغ 6 ملايين ريال بتاريخ 11/06/2024م، وقد تم تقييمه كمقابل عيني لهذا الاستحواذ بمبلغ وقدره 7,608,000 ريال.وأوضحت أن المقابل النقدي فهو مبلغ، وقدره 1,392,000 ريال سيتم سداده بعد إتمام زيادة رأس مال الشركة القادمة المعلن عنها.وأفادت بأن الشركة لديها خيار التخارج بعد ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيع العقد بمبلغ لا يقل عن 15مليون ريال، مما يعني تحقيق الشركة لعوائد لا تقل عن 22 % سنويا من هذا الاستثمار في حال عدم رغبة الشركة بالاستمرار.وتوقعت أن يكون لهذا الاستحواذ أثرا إيجابيا على النتائج المالية المستقبلية.