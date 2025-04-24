مفاجأة لجمهوره.. مارت ديمير يبتعد عن الأضواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُسدل الستار بشكل مفاجئ على المسلسل التركي الشهير “طائر الرفراف” (Yalı Çapkını)، المعروف عربياً باسم “فريد”، بعد ثلاثة مواسم من النجاحات والتقلّبات، دون التمديد لموسم رابع، ما أثار تساؤلات الجمهور حول أسباب التوقف المفاجئ. وفيما أرجع البعض القرار إلى تراجع نسب المشاهدة، رجّح آخرون أن السبب يعود لالتحاق بطل العمل مارت رمضان ديمير بالخدمة العسكرية الإلزامية.

وعقب بث الحلقة الأخيرة، ظهر مارت ديمير (27 عاماً) في صورة متداولة على مواقع التواصل مرتدياً الزي العسكري في منطقة إسكندرون – هاتاي، وقد بدا بحلّة مختلفة بحلاقة شعره وزيادة في الوزن، ما أثار تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين عبّروا عن دعمهم له رغم غيابه المؤقت عن الساحة الفنية.

“طائر الرفراف”: عمل أعاد وهج الدراما التركية

يُعد “طائر الرفراف” من أبرز المسلسلات التي ساهمت في إعادة الدراما التركية إلى الواجهة العالمية بعد سنوات من التراجع، حيث انطلق موسمه الأول في 23 سبتمبر 2022، وحقق نسب مشاهدة قياسية، خاصة مع ختام الموسم الثالث الذي سجّل واحدة من أعلى نسب المشاهدة في تاريخ الحلقات الأخيرة التركية.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب وصراع بين فريد كورهان، الفتى الثري والمتمرّد، وسيران، الفتاة البسيطة القادمة من مدينة غازي عنتاب، واللتين جمعتهما الزيجة رغم إرادتهما بقرار من العائلتين. وبمرور الوقت، تنشأ علاقة حب معقدة بينهما وسط أزمات نفسية وصراعات طبقية مستمرة.

أبطال العمل

شارك في بطولة المسلسل كل من عفراء ساراتش أوغلو (سيران)، مارت رمضان ديمير (فريد)، إمري ألتوغ، جانسو باكير، وأوزنور سيرتشيلار.