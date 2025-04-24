شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات.. خطوات استعراض هوية زائر الرقمية عبر منصة "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل

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تصريح دخول العاصمة المقدسة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجوازات السعودية من خلال حسابها على منصة "إكس"، خطوات خدمة استعراض هوية زائر الرقمية عبر منصة أبشر.وتتمثل الخطوات فيما يلي

الجوازات السعودية أصدر عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني مع منصة تصريح.



تبدأ الخطوات بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط، ثم اختيار "الخدمات الإلكترونية"، يليها اختيار "العمالة"، ثم "تصريح دخول مكة المكرمة"، وأخيرًا "إنشاء طلب التصريح".