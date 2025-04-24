5 أنواع فاكهة تقاوم الطقس الحار وتحافظ على ترطيب الجسم.. بينها الفراولة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتعرض الجسم لفقدان كميات كبيرة من السوائل من خلال العرق، ولتفادي المشكلات الصحية المرتبطة بالجفاف وارتفاع ضغط الدم، توصي الدراسات والأبحاث الطبية بضرورة تعويض السوائل، من خلال تناول أطعمة غنية بالماء والمعادن، وتأتي الفاكهة الصيفية في مقدمتها، لما تحتويه من مكونات طبيعية قادرة على ترطيب الجسم ومنحه شعورًا بالانتعاش والتوازن، ومن هذا المنطلق، تشير الدكتورة شيماء خفاجي، خبيرة التغذية العلاجية، إلى مجموعة من الفاكهة التي يمكن أن تُشكّل درعًا صحيًا طبيعيًا في مواجهة الحر.

البطيخ.. ملك الترطيب الصيفي

تؤكد «خفاجي» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنّ البطيخ يُعد من أكثر الفواكه التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء تتجاوز 90%، إضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم والليكوبين، وهي عناصر تساعد على خفض ضغط الدم وتعويض الجسم عن فقدان السوائل، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في ترطيب البشرة وتحسن وظائف الكلى.

الكنتالوب.. فاكهة غنية بالسوائل والفيتامينات

الكنتالوب يُعتبر فاكهة مثالية لفصل الصيف، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، إلى جانب فيتامينات A وC، ما يجعله خيارًا مفيدًا لتعزيز المناعة وترطيب الجسم، لا سيما عند الأطفال وكبار السن.

الفراولة.. مضادة للجفاف ومفيدة للبشرة

إلى جانب طعمها المحبب، تحتوي على كمية جيدة من الماء تتجاوز 89%، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، ما يجعلها تساهم في الحفاظ على ترطيب الجلد وتقوية الجهاز المناعي.

البرتقال.. التوازن المثالي بين الطعم والفائدة

البرتقال لا يحتوي فقط على كميات كبيرة من الماء، بل يتميز أيضًا بتركيبة من الأملاح الطبيعية والفيتامينات، أبرزها فيتامين C، ما يجعله مفيدًا لإعادة التوازن الكهربي للجسم وتحسين وظائف الدورة الدموية.

العنب.. طاقة فورية وترطيب فعّال

من الفاكهة سهلة الهضم والغنية بالسكر الطبيعي والماء، ما يمنحها قدرة على توفير طاقة سريعة مع تعزيز الترطيب، وهي خيار ممتاز للرياضيين والأطفال خلال فصل الصيف.