شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر العالمية»: زيادة تسهيلات من البنك الأول لشركة تابعة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تأتي ملحقاً لكل من اتفاقية التسهيلات المبرمة بين كلا الطرفين، المؤرخة في 07 يناير 2024م، وقيمتها (196,107,000 ريال) والملحق الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024م وقيمته (100,000,000ريال).

وأضافت أن الهدف من هذه التسهيلات المالية هو زيادة حد الاعتمادات المستندية العادية (اطلاع ومؤجل) لتمويل استيراد السلع وشرائها وتمويل سداد الفواتير المقبولة المتعلقة بأحد مشاريع الشركة.

وأشارت إلى أن مدة التمويل حتى 23/04/2026م.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل:

1-سند لأمر: بمبلغ -/ 456,107,000 ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة البحر الأحمر العالمية، شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، فارس عصمت السعدي، و زياد جان الصايغ.

2-ضمان شخصي: بمبلغ -/ 22,349,243 ريال من قبل: زياد جان الصايغ

3- ضمان شخصي: بمبلغ -/ 44,698,486 ريال من قبل: فارس عصمت عبد الصمد السعدي.

4-ضمان شركة: بمبلغ -/ 156,444,701 ريال من قبل: شركة ميم سين باء القابضة، شركة شخص واحد معزز بقرار الشركاء/ مجلس الإدارة، بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة.

5-ضمان شركة: بمبلغ -/ 232,614,570 ريال من قبل: شركة البحر الأحمر العالمية معزز بقرار الشركاء/ مجلس الإدارة، بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة.

وأوضحت أن الهدف من هذه التسهيلات المالية هو زيادة حد الاعتمادات المستندية العادية (اطلاع ومؤجل) لتمويل استيراد السلع وشرائها وتمويل سداد الفواتير المقبولة المتعلقة بأحد مشاريع الشركة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية توقيع شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة، أمس، اتفاقية زيادة حد التسهيلات المالية مع البنك السعودي الأول.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الشركة اتفقت مع البنك على زيادة التسهيلات بمبلغ وقدره 160 مليون ريال، لتصبح القيمة الإجمالية لعقد التسهيلات 456.107 مليون ريال.وأشارت إلى أن هذه الزيادة تأتي ملحقاً لكل من اتفاقية التسهيلات المبرمة بين كلا الطرفين، المؤرخة في 07 يناير 2024م، وقيمتها (196,107,000 ريال) والملحق الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024م وقيمته (100,000,000ريال).وأضافت أن الهدف من هذه التسهيلات المالية هو زيادة حد الاعتمادات المستندية العادية (اطلاع ومؤجل) لتمويل استيراد السلع وشرائها وتمويل سداد الفواتير المقبولة المتعلقة بأحد مشاريع الشركة.وأشارت إلى أن مدة التمويل حتى 23/04/2026م.وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل:1-سند لأمر: بمبلغ -/ 456,107,000 ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة البحر الأحمر العالمية، شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، فارس عصمت السعدي، و زياد جان الصايغ.2-ضمان شخصي: بمبلغ -/ 22,349,243 ريال من قبل: زياد جان الصايغ3- ضمان شخصي: بمبلغ -/ 44,698,486 ريال من قبل: فارس عصمت عبد الصمد السعدي.4-ضمان شركة: بمبلغ -/ 156,444,701 ريال من قبل: شركة ميم سين باء القابضة، شركة شخص واحد معزز بقرار الشركاء/ مجلس الإدارة، بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة.5-ضمان شركة: بمبلغ -/ 232,614,570 ريال من قبل: شركة البحر الأحمر العالمية معزز بقرار الشركاء/ مجلس الإدارة، بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة.وأوضحت أن الهدف من هذه التسهيلات المالية هو زيادة حد الاعتمادات المستندية العادية (اطلاع ومؤجل) لتمويل استيراد السلع وشرائها وتمويل سداد الفواتير المقبولة المتعلقة بأحد مشاريع الشركة.