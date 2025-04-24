شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت القصيم» توافق على إنشاء برنامج أسهم مخصصة للموظفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت القصيم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والخمسين (الاجتماع الثاني)، الذي عقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وبإجمالي أتعاب قدرها 850 ألف ريال.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2024م.
6- الموافقة على صرف مبلغ قدره (4,515,342) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
8- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
9- الموافقة على الاحتفاظ بأسهم الخزينة الناتجة عقب إتمام صفقة الاستحواذ على شركة أسمنت حائل والبالغ عددها (798,353) سهمًا لمدة (10) سنوات.
10- الموافقة على إنشاء برنامج أسهم مخصصة للموظفين، وتفوّيض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استخدام أسهم الخزينة كليًا أو جزئيًا في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على شركات أو أصول، و/أو استخدامها ضمن برنامج أسهم الموظفين.
وقالت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وبإجمالي أتعاب قدرها 850 ألف ريال.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2024م.
6- الموافقة على صرف مبلغ قدره (4,515,342) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
8- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
9- الموافقة على الاحتفاظ بأسهم الخزينة الناتجة عقب إتمام صفقة الاستحواذ على شركة أسمنت حائل والبالغ عددها (798,353) سهمًا لمدة (10) سنوات.
10- الموافقة على إنشاء برنامج أسهم مخصصة للموظفين، وتفوّيض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استخدام أسهم الخزينة كليًا أو جزئيًا في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على شركات أو أصول، و/أو استخدامها ضمن برنامج أسهم الموظفين.