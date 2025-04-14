باسم ياخور يحذّر من صفحات مزوّرة تحمل إسمه

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الممثل السوري باسم ياخور تحذيرًا لمتابعيه عبر خاصية الستوري، بعد انتشار صفحات مزوّرة على فيسبوك تحمل اسمه وصورته. ونشر صورة لإحدى تلك الصفحات، مؤكدًا أنها ليست تابعة له ولا تمثّله بأي شكل.

وقال ياخور: "أي صفحة على الفيس بوك تحمل اسمي مثل هذه الصفحة وغير موثّقة بالعلامة الزرقاء، هي صفحة مزوّرة وليست لي، تحيّاتي للجميع" ، ويأتي هذا التوضيح في ظل ازدياد الحسابات المزيفة التي تنتحل شخصيات الفنانين، ما يدفع العديد من النجوم إلى إصدار بيانات توضيحية لحماية جمهورهم من المعلومات المضللة أو أي تواصل وهمي قد يتم باسمهم.

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