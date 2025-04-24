ميرنا وليد - بيروت - فاجئ المنتج المصري هشام جمال زوجته المممثلة المصري ليلى أحمد زاهر، خلال حفل زفافهما منذ يومين، بأغنية جديدة قدمها لها خصيصا بهذه المناسبة بصوت الفنان حسين الجسمي.

وظهر هشام في مقطع فيديو تداوله ناشطون على الغنترنت، وهو يردد الاغنية لليى في حفل زفافها، وبدورها ظهرت ليلى وهي تبكي متأثرة.

وجاءت كلمات الأغنية: "خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها .... خطوة ورا خطوة بقرب لك... جايلك عشان افرح قلبك... وعمري اللي كان قبل ماقابلك مش بحسب ايامه... فستانك الابيض اللي هياخد منك حتة ... وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة".

كانت هذه تفاصيل خبر هشام جمال يقدم لـ ليلى أحمد زاهر أغنية بصوت حسين الجسمي.. وهي تبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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