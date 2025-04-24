شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي عن أغنية قدها مع محمد رمضان: هتتصدر التريند وتكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي أنه يتعاون في أغنية جديدة على طريقة الدويتو مع النجم محمد رمضان تحمل اسم قدها، والمقرر طرحها غدا على منصات السوشيال ميديا.

وقال الليثي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "الأغنية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنها مع نجم كبير بحجم محمد رمضان لديه شعبية جماهيرية، وإن شاء الله هتكسر الدنيا بعد طرحها مباشرة وتتصدر التريند".

وطرح نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "أنا يابني نمبر وان" من كلمات حسين خالد وتوزيع فلسطيني.

من ناحية أخرى، نجاح كبير حققته أغنية "عينى ع الشرف" لنجم الأغنية الشعبية محمود الليثى تتر مسلسل شباب امرأة وعرض فى موسم رمضان الماضى، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق وحقق نجاحًا كبيرًا.

ولاقت الأغنية ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، حيث قدمها الليثى بشكل جديد ودائما يبدع في غنائه لتتر أى عمل يقدمه، أغنية من كلمات محمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أكرم عادل.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.