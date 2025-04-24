شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وليلى علوى ومصطفى شعبان وأحمد السعدنى فى زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل زفاف ليلي أحمد زاهر وهشام جمال، حضور كل من يسرا وليلي علوى ومصطفى شعبان، أحمد السعدني وريهام عبد الغفور، دياب، وداليا البحيري، وعبير صبري، وكريم العدل، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسوزان نجم الدين، وعمر السعيد، وإدوارد، وأمير شاهين، وتامر مرضى، وعمرو الليثي، وإيهاب توفيق، وشيري عادل، وعماد صفوت.

وتحتفل الفنانة ليلى زاهر والمنتج والفنان هشام جمال بحفل زفافهما، في منطقة هرم سقارة، حيث أضاءوا هرم سقارة من أجل الحفل، وسط حضور أسرتى العروسين والأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.

واحتفل الثنائى هشام جمال وليلى زاهر منذ أيام بعقد قرانهما داخل قصر محمد علي بالمنيل، وسط حضور أسرة العروسين، كما حضر عدد من الفنانين المقربين منهم، الفنان محمد جمعة، الفنان عمرو وهبة، الفنان أحمد صفوت، وشام الذهبي ابنة الفنانة اصالة، دنيا سامي.

ولم يستطع النجم أحمد زاهر منع دموعه خلال عقد القران وخلال احتضانه لابنته ليلى، لفرحته وعدم تصديق أن ابنته تزوجت بالفعل.

وكان هشام جمال وليلي زاهر احتفلا بخطوبتهما في شهر يناير من العام الماضي، داخل المنزل، وسط حضور أسرتي العروسين، وظهرا بسعادة كبيرة.

وشارك الثنائى فى مسلسل فى بيتنا روبوت ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.



نجوم الفن في حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال



نجوم الفن في حفل زفاف ليلي أحمد زاهر وهشام جمال



نجوم الفن في حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال