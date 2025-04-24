شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير أمام مسرح القبة بجامعة القاهرة لحضور مسرحية "حاجة تخوّف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسرح القبة بجامعة القاهرة وقوف طوابير من الشباب من طلبة الجامعة لحضور العرض المسرحي "حاجة تخوّف"، والذي يأتي في إطار دعمه المتواصل للأنشطة الطلابية، حيث شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الذي نظمته أسرة "طلاب من أجل مصر" بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وذلك على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت إشراف المخرج الكبير الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، والمخرج المنفذ علا فهمي.

حضر العرض عدد من قيادات الجامعة، من بينهم الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي، المشرف العام على أسرة "طلاب من أجل مصر"، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وأكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، في أجواء فنية متميزة تعكس الحضور الواسع والتفاعل الكبير من الطلاب.



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة



عرض مسرحية حاجة تخوف في جامعة القاهرة

العرض يضم العديد من المواهب الشابة فى عرض "حاجة تخوف"، منهم شريف إسماعيل وشاهندة على، حيث قدما الثنائى واحد من أهم الدويتهات فى المسرحية بمشهد أوردر المطعم واسقاطه على مستقبلهما سويا كحبيبين يطمحان للزواج، كذلك خلود خالد حتى الآن يرن صوت صراخها على زوجها "قاسم" باسم الجندى حيث تعانى ألم الفقد والخوف من الوحدة كلاهما ابدعا فى المشهد ومنة حمدى والتى قدمت دور الفنانة التى انحسرت عنها الأضواء والأدوار، واحدة من المواهب الواعدة، حضورا وأداء وتملك من أدوات الشخصية وإنفعالاتها، ومحمد حسين مودي، بتقديمه دور العريس ذلك الشاب الذى يقع ضحية الطمع ويتحول الحب لطاقة خوف من الارتباط.

محمد سراج واحد من المواهب اللامعة فى عرض حاجة تخوف، بمشهديه اللذان يحملان التضاد، ذلك الشاب المستهتر الذى يتكسب من السوشيال ميديا ويتتبع اللايكات ونسب المشاهدة، والآخر الذى يلعب فيه دور الصعيدى الذى يحافظ على هويته وعاداته وتقاليده ويرفض الإغراءات، واعتقد أن العرض سيفتح أمامه أبواب كثيرة خاصة وأنه يجمع بين الغناء والتمثيل والتلحين، وشارك فى مشهد أبناء صعيد مصر الممثل محمد إبراهيم والذى أرى فيه فنان من العيار الثقيل.

مى حمدى ونورا نبيل، من المواهب المنتظرة وأحمد حسام وشريف حليم يستحقان الإشادة خاصة بمشهد دار المسنين بما يحمله من انفعالات ومشاعر تتدفق للجمهور منهما بكل بساطة وانسيابية، وغيرهم.