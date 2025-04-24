وفاة صوفي نيوايد بطلة فيلم "Mammoth" وغموض في سبب موتها!

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة الشابة صوفي نيوايد، المعروفة بدورها في الفيلم الدرامي الرومانسي Mammoth، عن عمر ناهز 24 عاماً، وذلك في حادثة مؤلمة لا تزال تحيط بها الكثير من التساؤلات.



وعبرت عائلة صوفي عن حزنها العميق في بيان، مشيرة إلى أن صوفي كانت "فتاة لطيفة وواثقة، وهذا ما جعلها في كثير من الأحيان عرضة للاستغلال من قبل الآخرين".

ولم تكشف العائلة سبب الوفاة بشكل رسمي، لكنها أوضحت أن صوفي كانت تعاني من "صدمة دفعتها إلى علاج نفسها بنفسها"، وهو ما أدى في النهاية إلى وفاتها.

وكتبت العائلة في بيانها: "لقد كتبت ورسمت بنهم، والكثير من هذا الفن يصور العمق الذي كانت تتمتع به، كما أنه يمثل الألم الذي عانت منه. العديد من كتاباتها وأعمالها الفنية هي خرائط طريق لنضالاتها وصدماتها".

وأضافت: "رغم الألم، كانت ترفض العلاج مرارًا وتكرارًا، مؤكدة أنها ستتعامل مع الأمر بمفردها، ربما لأنها اعتقدت أنها قادرة على ذلك. لكنها كانت بحاجة إلى دعم لم تحصل عليه في الوقت المناسب".

وكشفت والدة صوفي، شيلي جيبسون، في تصريحات لموقع TMZ أن ابنتها كانت تتعاطى المخدرات قبيل وفاتها، مشيرة إلى أنها كانت برفقة أشخاص مجهولين بالنسبة للعائلة عند حدوث الوفاة.

ولفتت شيلي إلى أن الشرطة لا تزال تحقق في ظروف الحادث، فيما لم تصدر بعد نتائج التشريح الرسمي، والتي يُتوقع ظهورها خلال 6 إلى 8 أسابيع.