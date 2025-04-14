السعودية | المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يُعلن عن بدء القبول للفصل التدريبي الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1446 / 1447هـ لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 14 / 04 / 2025م حتى يوم الخميس 08 / 05 / 2025م من خلال البوابة الإلكترونية: www.hipf.edu.sa، حيث تعد هذه الدفعة السابعة والثلاثين منذ تأسيسه.

ويهتم المعهد بدعم مصانع البلاستيك الوطنية، وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة، تحت إشراف خبراء وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة، واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

وأوضح المعهد أن مدة التدريب سنتين في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، ويقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية، وعند إنهاء البرنامج بنجاح يُمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

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