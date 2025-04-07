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السعودية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة فى الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين

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السعودية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة فى الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين

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القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أنها ستطبق الغرامات المالية بحق أي شركة أو مؤسسة تقدم خدمات الحجاج والمعتمرين تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، مشيرة إلى أن الغرامات المالية تصل إلى 100 ألف ريال، حيث تتعدد بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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