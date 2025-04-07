شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة فى الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أنها ستطبق الغرامات المالية بحق أي شركة أو مؤسسة تقدم خدمات الحجاج والمعتمرين تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، مشيرة إلى أن الغرامات المالية تصل إلى 100 ألف ريال، حيث تتعدد بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم.