الرئاسة المصرية اعلنت عن انعقاد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية لبحث التطورات الإقليمية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي "انعقاد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية لبحث التطورات الإقليمية، مع تركيز خاص على الأوضاع في غزة والضفة الغربية".
وتعقد القمة على هامش استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية تشهد محطات دبلوماسية متعددة.
وفي وقت سابق اعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح، أنّ "استجابةً لحالة الطّوارئ في غزة، وفي إطار الّزيارة الّتي أستعد للقيام بها إلى مصر بدعوة من الرّئيس عبد الفتاح السيسي، سنعقد قمّةً ثلاثيّةً مع الرّئيس المصري وملك الأردن عبدالله الثّاني".
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