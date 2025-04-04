شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية زحف مزلزلة لأجل تحرير صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد مستشار وزارة الإعلام، إن زحفًا قادمًا من تعز ومأرب باتجاه صنعاء المحتلة سيحدث قريبًا، ليزلزل الأرض من تحت أقدام الحوثيين الطغاة بإذن الله.
وأضاف: 'هذا ما سيحصل بإذن الله، استعدوا يا أهلنا في صنعاء، ليس تنجيمًا بل حقيقة قادمة، وانتظروا المفاجآت والأيام بيننا.'
وأكد أن الحقبة الإيرانية إلى زوال، خاتمًا بقوله: 'رفعت الأقلام وجفت الصحف'.
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