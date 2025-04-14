شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يلحق بالمليشيات الحوثية بمحافظة تعز هزيمة مباغته ويرغمها على الفرار ويفشل تحركها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز من التصدي لعملية التسلل للمليشيات الحوثية وإجبار المهاجمين على التراجع والفرار.

جاء هذا نتيجة لتجددت ، المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين، في جبهات تعز، جنوب غرب اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهة العنين، بمديرية جبل حبشي غرب تعز.



وذكر إعلام محور تعز، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، عقب تسلل عناصر تابعة للأخيرة لمواقع القوات الحكومية.



وتأتي هذه المواجهات، بعد ساعات من مواجهات عنيفة بين الجيش والحوثيين شهدتها جبهة الشقب، جنوب شرق تعز.



وخلال الأيام الماضية، نفذت جماعة الحوثي، جملة من العمليات العدائية باتجاه مواقع الجيش في جبهات الشقب والكدحة والأحطوب والضباب والتشريفات وسقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين