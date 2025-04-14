تصريح امريكي جديد بشأن العمليات العسكرية ضد الحـ.وثيين

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر وزير الدفاع الأمريكي تصريح جديد بشأن العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي

واكد وزير الدفاع في تصريح قائلاً : عملياتنا ضد الحوثيين أظهرت قدرتنا على تنفيذ مهام كبرى موضحاً بالقول : إيران تراقب ما نقوم به ضد الحوثيين وتدرك أنها لا ترغب في أن تواجه المصير ذاته

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