أشار وزير الصّناعة جو عيسى الخوري، خلال مغادرته السّراي الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء، أنّه "سيتمّ استكمال النّقاش في بند مشروع قانون إصلاح المصارف والبتّ به، في جلسة جديدة يوم الثّلثاء المقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة: البت ببند مشروع قانون إصلاح المصارف في جلسة الحكومة الثلثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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