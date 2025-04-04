التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث تصادم على طريق حوش الرافقة- بعلبك

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بسقوط "قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودرّاجة ناريّة على طريق حوش الرافقة- قضاء بعلبك".

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