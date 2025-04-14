الآلاف تظاهروا في العديد من الولايات التركية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة

شارك آلاف الأشخاص في مظاهرات حاشدة نظّمتها منظّمات مدنيّة في ولايات تركيّة عدّة، بينها العاصمة ​أنقرة​، أمس الأحد، تضامنًا مع الشّعب الفلسطيني ضدّ المجازر الّتي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في ​قطاع غزة​.

ففي أنقرة، نظّمت منصّة "التّضامن مع فلسطين"، مظاهرةً أمام مبنى السّفارة الأميركيّة لدى تركيا، تحت عنوان "غزة تموت، هيّا انهض". وردّد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتّحدة.

كما تجمّع عدد كبير من المواطنين أمام مسجد محمود أسعد جوشان في ولاية قهرمان مرعش، ثمّ نظّموا مسيرةً رافعين أعلام تركيا وفلسطين، ولافتات كُتبت عليها عبارات تندّد بالهجمات الإسرائيليّة.

وجرت مظاهرات مشابهة في ولايات: تشانقيري، قاسطمونو، قونية، ماردين، قيريق قلعة، ملاطية؛ وقرابوك.