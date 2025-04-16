تقييم الحوادث باليمن يفند ادعاءات ضد التحالف

أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عن نتائج تحقيقاته في عدد من الادعاءات الصادرة من منظمات وتقارير أممية بشأن استهداف التحالف مواقع مدنية، مؤكدًا عدم صحة هذه المزاعم بعد مراجعة الأدلة والوثائق والمصادر المتاحة.

وأوضح الفريق في بيان له، أن التحقيق في ادعاء استهداف مزرعة بمنطقة الوتدة في مديرية خولان بمحافظة صنعاء يوم 3 مارس 2021م، أظهر أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على المنطقة في ذلك اليوم، ولا في اليومين السابق واللاحق، كما لم تُسجل أي معلومات من مصادر مفتوحة حول وقوع استهداف من هذا النوع.

وفي واقعة أخرى، أكد الفريق أن قوات التحالف لم تستهدف قسم الطوارئ والعيادات الداخلية بمستشفى في منطقة السواد بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء بتاريخ 13 يناير 2022م، كما ادعت تقارير إعلامية.

وأشار الفريق إلى أن العملية العسكرية التي نُفذت في التاريخ ذاته استهدفت هناجر أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي داخل معسكر السواد، باستخدام قنابل موجهة بدقة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، حيث أظهرت الصور الفضائية أن أقرب نقطة استهداف تبعد 210 أمتار عن المستشفى.

في سياق مماثل، أفاد الفريق بعدم صحة ادعاء سقوط صاروخ بالقرب من منزل في قرية الملاحيظ بمديرية حيدان في محافظة صعدة بتاريخ 23 فبراير 2020م، حيث لم تنفذ قوات التحالف أي رمايات أو مهام في المنطقة خلال ذلك اليوم، بحسب سجلات العمليات والمصادر المتوفرة.

وفند الفريق مزاعم استهداف مبنى محافظة أبين بمديرية زنجبار في 4 يونيو 2015م، مؤكدًا أن مراجعة المهام الجوية وتقارير الزيارات الميدانية والصور الفضائية أثبتت عدم تنفيذ أي مهام جوية للتحالف في محافظة أبين في ذلك التاريخ، أو في اليومين السابق واللاحق.

وأكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث التزام التحالف التام بقواعد الاشتباك وأحكام القانون الدولي الإنساني، مع استمرار التحقيق في أي ادعاءات تُثار لضمان الشفافية والمساءلة.