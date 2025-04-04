يخضع أكثر من مراقب في الجمارك للتحقيق الآن أمام المباحث الجنائية بإشراف المدعي العام جمال الحجار بشأن تهريب الذهب عبر مطار بيروت، وذلك وفق ما أفادت قناة "الجديد". وسبق وأن نشرت قناة "الجديد" تقريرًا بشأن وجود تهريب للذهب عبر المطار.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": مراقبون في الجمارك يخضعون للتحقيق أمام المباحث الجنائية بشأن تهريب الذهب عبر المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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