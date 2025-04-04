شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فضيحة البترول المغشوش....خلافات داخلية في صفوف الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �طلقت ميليشيا الحوثي سراح ناشطين موالين لها بعد احتجازهم للتحقيق على خلفية حديثهم عن فضيحة البترول الفاسد الذي تورطت فيه قيادات حوثية عليا.

وأفادت مصادر أمنية أن الحوثيين أفرجوا عن الشاعر محمد الجرموزي، بعد احتجازه للتحقيق على خلفية انتقاداته للبترول المغشوش، وتوجيهه اتهامات مباشرة لقيادات حوثية وصفها بـ "وزير النفط الراقد" و"مدير شركة النفط المسوم" و"مدير هيئة المواصفات المدعم".

وأوضحت المصادر أن الحوثيين استدرجوا الجرموزي بعد تلقيه اتصالًا من مكتب زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، وطلبوا منه التحدث هاتفيًا من مكتبه في حي الجراف، لكنهم قاموا بالقبض عليه واحتجازه.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق سراح الجرموزي جاء بعد احتجاجات قبلية من شخصيات اجتماعية ومشايخ من خولان الطيال.

كما كشفت المصادر عن قيام الحوثيين بسجن الناشط الحوثي الكرار المراني، الذي انتقد أيضًا البترول المغشوش الذي تسبب بكارثة على محركات السيارات في اليمن، وأدى إلى أعطال ميكانيكية مكلفة.

وتشير هذه الأحداث إلى تصاعد الخلافات الداخلية في صفوف الحوثيين، وتزايد الانتقادات الموجهة لقياداتهم بسبب قضايا الفساد وسوء الإدارة.

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